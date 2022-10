PSG : Galtier se méfie grandement de Benfica

Nouveau beau test européen à venir pour le Paris Saint-Germain. Après avoir difficilement dominé la Juventus Turin (2-1) et s'être sorti du piège face au Maccabi Haïfa (1-3), les joueurs de Christophe Galtier ont désormais rendez-vous à Lisbonne pour défier Benfica, lors de la 3eme journée de Ligue des champions. La première place du groupe H sera en jeu mercredi soir (21h) au Stade de Luz, lors de ce duel entre deux formations en grande forme en ce début de saison. Alors que son équipe pourrait prendre une option sur la qualification, l'entraîneur parisien se méfie des Lisboètes. « C'est une équipe invaincue, elle est très bien organisée et intéressante à voir jouer. Elle a une force collective et des qualités individuelles. On suit cette équipe depuis le tirage et je ne suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau-là », a d'ailleurs expliqué le natif de Marseille, à propos des Lusitaniens, dans des propos repris par L'Equipe.

Galtier s'attend à une forte pression adverse

« On devra avoir la capacité à jouer sous pression car cette équipe va venir nous presser, nous chercher. Elle met beaucoup de pression sur les premières relances et quand nous aurons les opportunités, on devra être plus efficaces que ces derniers matchs. (...) Le premier match contre la Juventus était aussi un gros test, a répliqué Galtier, ce mardi en conférence de presse, suite à une question sur si Benfica était le premier gros test de la saison du PSG. Il y aura une ambiance extraordinaire demain soir (mercredi) dans le stade mais mes joueurs ont du vécu et de l'expérience. Et il y aura aussi de la pression sur le terrain. On a les qualités, et avec détermination et concentration on peut aussi être très dangereux. » Cette double confrontation contre les Portugais pourrait en tout cas quasiment permettre à Paris de valider son ticket pour les 8emes de finale de la C1 et de prendre une belle option sur la première place. Il faudra donc répondre présent pour ne pas se faire de frayeurs.