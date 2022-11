PSG - Galtier : "Il faudra battre les grandes équipes"

1 - C’est la 1re fois dans l’histoire de la Ligue des Champions que 2 équipes terminent en tête de leur groupe tout en ayant le même nombre de points, de buts marqués et de buts encaissés (14 points, 16 buts marqués pour 7 encaissés pour Benfica et Paris). Improbable. pic.twitter.com/UhPvgbz3M5

— OptaJean (@OptaJean) November 2, 2022

: "On est qualifiés.C'est dans longtemps, beaucoup de choses vont arriver. On a été bousculés, un peu trop peut-être dirons certains mais c'est la Ligue des Champions, ils jouaient aussi une place européenne en Ligue Europa. On est venus gagner et c'était le plus important.Plus à l'aise sur le côté gauche ? "C'est le coach qui a décidé de changer de système et de me mettre là. Moi je joue et j'essaye d'être performant. On ne va pas jouer les hypocrites (sur la Coupe du monde, ndlr),: "On pouvait tout envisager, on connaissait aussi cette possibilité, qui est peut-être unique. La première des choses, félicitations à Benfica qui a marqué plus de buts que nous à l'extérieur (9 contre 6 ndlr). Après moi je vais féliciter mon équipe, mes joueurs, mon groupe. On fait une bonne poule, 14 points, on a marqué beaucoup de buts, on en a pris 1 de plus que Benfica (7 buts encaissés pour les deux,ndlr).(lundi, ndlr)