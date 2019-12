PSG-Galarasaray, Tuchel : « Faire un autre pas en avant »

A l’occasion de la 6e journée de Ligue des Champions, le PSG se mesure au Galatasaray mercredi soir. Les champions de France sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Et, ils sont aussi certains de finir premiers devant le Real Madrid. Le résultat n’aura donc pas d’influence sur leur sort. Pourtant, et même s’il envisagea aussi de procéder à des changements dans son onze de départ, Thomas Tuchel attend le plein de points. Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a souligné la nécessité de rester sur les bonnes dynamiques et confirmer les bonnes choses entrevues lors de la fin de match contre Montpellier.



Est-ce que demain c’est l’occasion de sortir enfin un match complet ?



Thomas Tuchel : On essaye toujours de le faire. De faire des matchs avec intensité. Mais il y a toujours 11 adversaires qui nous compliquent la tâche. Samedi dernier mon équipe était très concentrée, et a fourni beaucoup d’intensité. Contre Montpellier, c’était comme un match de Ligue des Champions. Des matchs comme ça nous sont nécessaires. On a montré notre faim de gagner, et on a répondu dans ce domaine-là. Je suis convaincu qu’on est prêts pour demain. On a fait un bon entrainement aujourd’hui.



Est-ce qu’au regard des absences, on peut s’attendre à ce que vous procédiez à une revue d’effectif ?



Non, pas trop, mais on a la possibilité de laisser quelques joueurs récupérer. Ce n’est pas nécessaire de prendre trop de risques. Mais d’un autre côté, c’est un match important. Et ça reste un match où tout le monde veut jouer. Si on peut gagner, on ne s’en privera pas. Il y aura des changements, mais pas trop j’espère. On parlera avec les joueurs, avec le staff médical et on prendra les décisions qu’il faut.



Quel regard vous portez sur Leonardo ?



Nous avons une bonne relation. Très professionnelle. Il est toujours là, il donne son avis. Il est fiable. On partage et après on décide des choses. C’est très professionnel.

Tuchel : « Mbappé doit montrer du respect envers les gars qui rentrent »

Vous avez sorti Mbappé à Montpellier. Qu'avez-vous pensé de sa réaction ?



Il n’est pas trop difficile à gérer. Il a une mentalité particulière mais c’est normal quand on a le talent et quand on gagne beaucoup de titres. Et il y a aussi sa mentalité dans le vestiaire, au quotidien. Il n’aime pas sortir, mais c’est mon choix. Et il doit montrer du respect envers les gars qui rentrent. Je sais que les joueurs n’aiment pas, mais je ne le prends pas pour moi. Après une minute, c’est déjà oublié. Il a beaucoup de respect pour Choupo-Moting. Moi, je suis entraineur et je dois prendre les décisions. Mais ce n’est pas un problème.



Est-ce que vous avez besoin de réinstaurer de l’autorité dans le groupe suite au retour de blessure de Neymar et Mbappé ?



Ils sont rentrés là, et tout le monde sait que c’est absolument nécessaire qu’ils soient là. Ils sont décisifs et c’est la qualité qu’on cherche. Mais il faut retrouver l’état d’esprit et les automatismes. Et c’est pour ça que je suis heureux de la manière dont on a joué contre Montpellier. Et la sortie de Kylian, encore une fois, ce n’est pas un problème. Les deux savent qu’ils font partie de ce groupe-là et qu’on ne peut pas gagner des matches qu’avec deux joueurs. J’attends qu’on fasse un autre pas en avant demain. Si on veut gagner de grandes choses, c’est la seule solution.

« C’est mon défi de trouver les bonnes solutions »

Depuis le retour de Neymar, vous avez changé votre attaque plusieurs fois. Va-t-elle se stabiliser à l’avenir ?



Ca dépend. On a décidé de laisser quatre joueurs offensifs contre Montpellier. Peut-être qu’on le fera aussi demain. Tout le monde veut jouer. On doit à la fois changer pour donner du temps de jeu, et aussi ne pas changer pour ne pas casser leur rythme. Mais on a beaucoup de matches qui vont venir en janvier et après. Il sera nécessaire qu’on arrive en forme et avec tout le monde. C’est pour ça qu’il faut que tout le monde ait du temps de jeu dans les pieds et montre qu’il est important pour nous. C’est mon défi de trouver les bonnes solutions.



Visiblement Cavani est apte, n’est-ce pas l’occasion de lui envoyer un signe fort en l’alignant ?



Il a été absent contre Montpellier à cause d’un souci au mollet. Il n’a repris qu’aujourd’hui avec le groupe. C’est dommage car il cherche le rythme. C’est aussi ma responsabilité car je ne lui donne pas beaucoup de minutes. Mais Mauro et les autres attaquants ont été décisifs. Edi a manqué beaucoup de matchs, et ce n’est pas sa faute. Maintenant, il reste professionnel. Mais il est déçu c’est clair. Il travaille avec la bonne attitude, en étant toujours positif. Là, il était arrêté et manque de nouveau de rythme. On verra demain après l’entrainement. Si c’est possible, je lui donnerai quelques minutes. Et il l’a mérité.