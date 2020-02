La semaine passée, Luis Fernandez avait déclaré dans un entretien à l'agence de presse allemande DPA que Thomas Tuchel était "le pire entraîneur depuis l'arrivée du Qatar" à l'été 2011. Un tacle appuyé qui a engendré de nombreuses réactions, et pour lequel Fernandez a tenu à calmer le jeu.

Luis Fernandez revient sur ses propos au sujet de Thomas Tuchel



«Je n'ai jamais dit ça de cette façon et j'ai rectifié car tout le monde s'emballait sur les réseaux sociaux, a-t-il expliqué dans des propos accordés au Figaro. J'ai été mal compris et je n'ai rien contre Tuchel, bien au contraire. Mais l'an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l'humiliation contre Manchester United (défaite en 8e de finale de la C1). Ça marque. Ce sont des faits.»



« Je n'attaque pas, car en tant qu'entraîneur j'ai aussi effectué des mauvais choix, mais on est dans une certaine démocratie pour dire ce que l'on pense. Sans être agressif et méchant. Je l'ai vu travailler au PSG. Il fait de belles choses et heureusement que Tuchel est passé par Paris pour lancer des jeunes. Les Kouassi, Zagre, Aouchiche... J'ai passé 10 mois à la direction de la formation du PSG et j'étais content qu'un entraîneur mette enfin en avant la jeunesse parisienne », a conclu Luis Fernandez. Fin de l'histoire.