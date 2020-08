PSG : Et si c'était l'heure de Leandro Paredes ?

Le temps semble venu pour Leandro Paredes. En effet, dans le cadre de son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, ce mercredi (21h00), le Paris Saint-Germain compte ses absents. Notamment au milieu de terrain où le très précieux Marco Verratti manquera à l'appel, blessé à un mollet. Par conséquent, depuis son arrivé à Faro au Portugal, là où se déroule le Final 8 de cette formule de C1 totalement inédite, Thomas Tuchel tente différents dispositifs. Et parmi ceux-là, Leandro Paredes se voit clairement confier les clés de la récupération dans le milieu de terrain parisien.

Paredes semble avoir trouvé sa place dans l'effectif parisien Arrivé au club en janvier 2019 contre environ 47 millions d'euros, l'international argentin n'a clairement pas convaincu, au départ. Après cette somme importante versée, les attentes étaient nombreuses. Depuis, l'ancien pensionnaire du Zénith Saint-Pétersbourg a donc pris un peu plus de coffre. Mieux, il semble même avoir trouvé sa place au sein de l'effectif parisien. Avant l'interruption de la saison mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus, le milieu de terrain avait alors enchaîné les bonnes prestations. Régularité et performance étaient donc vite devenues des mots qui caractérisaient alors les prestations du natif de San Justo.

Une prestation aboutie contre le Borussia Dortmund C'est donc tout naturellement que son coach commençait alors à l'employer de plus en plus. Thomas Tuchel semble être conquis au point de penser directement à lui pour débuter cette rencontre si importante contre l'Atalanta, dans ce match à élimination directe. Pourtant, d'autres Parisiens comme Ander Herrera, Idrissa Gueye ou même Marquinhos peuvent postuler à une place, mais désormais, Leandro Paredes a autant sa chance qu'eux. Lors du tour précédent, au match retour contre le Borussia Dortmund, Marco Verratti était alors suspendu. Pour le remplacer, l'entraîneur du PSG avait déjà fait confiance à Leandro Paredes, pour une victoire finale (2-0) et une prestation réussie le concernant. De quoi convaincre le coach allemand de renouveler l'expérience.