Il y a des dates fédératrices dans le long marathon d'une saison. Pour les Parisiens, le match PSG-Dortmund en est une, notamment pour son contexte si particulier. « Après tout ce qu’il s’est dit dans la presse et la pression qu’on avait, nous avons dominé la rencontre au match retour, avec un score sans appel de 2 à 0, sans but concédé et une qualification importante. Cela crée une cohésion de groupe", a expliqué Pablo Sarabia dans des propos accordés à RMC.

"Une bonne entente depuis le premier jour"

Le milieu offensif espagnol, qui s'apprête à défier l'Atalanta ce mercredi, nuance toutefois son propos en soulignant que l'entente est excellente dans l'équipe depuis le début de saison. "Mais je pense que ce ne sont que des moments clés dans lesquels cette cohésion s’est renforcée. Je pense qu’il y a une bonne entente dans le groupe depuis le premier jour. Quand je suis arrivé, j’ai vu un bon groupe, que ce soit avec les personnes qui sont restées ici ou qui sont parties. Je n’ai vu ni de disputes ni de mauvaises têtes. Rien qui n’a affecté l’équipe. Et ça c’est super car cela permet de composer une bonne équipe. Finalement, cela permet de faire la différence dans les matches difficiles, comme cela a été le cas face à Dortmund, dans les finales de coupe, et peut-être face à l’Atalanta ».