PSG : Ce message d'encouragement d'une légende du club

Le Paris Saint-Germain défie l'Atalanta ce mercredi soir (coup d'envoi à 21 heures) pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et pour cette grande échéance, le club de la capitale peut compter sur le soutien de l'une de ses légendes, Pedro Miguel Pauleta. Meilleur buteur de l'histoire du club avant l'ère QSI (et depuis détrôné par Zlatan Ibrahimovic puis Edinson Cavani), le Portugais a tenu à adresser un mot d'encouragement aux Rouge et Bleu.

Pauleta imagine Paris aller loin

"Paris possède l'un des meilleurs effectifs, capable de battre n'importe qui, s'est-il enthousiasmé dans les colonnes du quotidien Le Parisien. C'est une grande opportunité pour le club, ses supporters. J'ai beaucoup de confiance en imaginant Paris aller loin dans cette compétition. Le format de cette année offre une grande opportunité à des clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Avec la qualité des joueurs présents, la dynamique, tout est réellement possible. Je crois que Paris devrait profiter de cette chance".