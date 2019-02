PSG: Buffon un peu plus dans l’histoire

Gianluigi Buffon a disputé son 121e match européen mardi soir, lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-2).

L’Italien est devenu à cette occasion le troisième gardien de l’histoire a réussi à atteindre son 50e "clean-sheet", soit son 50e match sans prendre de but sur la scène continentale. Seuls Iker Casillas (59) et Edwin van der Sar (51) ont fait mieux.

L’ancien Juventino est aussi le quatrième joueur à disputer un match de Ligue des champions après avoir fêté son 41e anniversaire, après Marco Ballotta, Mark Schwarzer et Oleksandr Shovkovskiy.

Edwin van der Sar Iker Casillas Gianluigi Buffon @gianluigibuffon becomes only the third goalkeeper to reach 50 clean sheets!



