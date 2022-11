PSG : Buffon place le club comme un favori de la Ligue des Champions

Gianluigi Buffon n'a visiblement pas oublié son passage d'une saison seulement au sein du PSG, en 2018-2019. Désormais âgé de 44 ans, celui qui continue d'étirer sa carrière légendaire à Parme (en Serie B) s'est confié à l'AFP sur divers thèmes, dont son temps du côté du Parc des Princes. Avant l'opposition entre la Juventus Turin et le club de la capitale, mercredi soir en conclusion de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le champion du monde 2006 a ainsi confié son sentiment, ne niant pas son "lien fort" avec la Vieille Dame. "Je garde aussi un souvenir particulier de Paris , de mes coéquipiers, des supporters. Cela a été l'une des plus belles expériences de ma vie en tant que footballeur et en tant qu'homme", a mis en avant Buffon, regrettant que la rencontre ne compte pas tant que ça étant donné que la Juve est éliminée et que le PSG ne jouera seulement que la première place du groupe H.

"Tous les ans Paris part pour gagner"

En effet, à égalité de points avec le Benfica (11), la formation entraînée par Christophe Galtier devra faire aussi bien que celle de Roger Schmidt, qui se déplacera à Haïfa. Alors, cette fois c'est la bonne pour le PSG en Ligue des Champions ? Réponse de Buffon : "Je ne peux pas le dire! Tous les ans, ça paraît être la bonne. Paris, lors des sept ou huit dernières saisons, a toujours eu une équipe qui aurait pu gagner. Mais de là à y réussir, il y a des détails, qui parfois dépendent aussi de la chance. Mais tous les ans Paris part pour gagner".

Buffon sans solutions pour la Juventus

7ème à 10 points de Naples en Serie A, la Juventus Turin connaît une saison très compliquée sous la direction de Massimiliano Allegri, même si elle a su s'imposer face à Lecce, samedi (1-0). Inquiet, Buffon ? "C'est une saison très difficile et des blessures importantes ont compliqué les choses. Connaissant le football, je pense qu'on ne peut pas comprendre quel peut être le problème et quelle peut être la solution sans vivre dans le vestiaire et sans connaître les dynamiques entre l'entraîneur, les joueurs", a-t-il avancé.



Du haut de ses 176 sélections avec l'Italie, le natif de Carrare a également livré son regard sur le rendement de son successeur, Gianluigi Donnarumma, titulaire dans les buts du PSG et en Nazionale. "Être titulaire te donne une plus grande force, ne pas se sentir sous examen à chaque match. Même si celui qui en pâtit, c'est Keylor (Navas), qui est aussi un très grand gardien, je suis désolé de le voir toujours sur le banc", a expliqué Buffon, soulignant l'apparente sérénité du numéro 1 aux yeux de Christophe Galtier et la "bonne décision du club" de placer Donnarumma dans de telles conditions.