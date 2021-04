PSG-Bayern : Neymar, Verratti et Gueye sous la menace d'une suspension

Au Bayern aussi, la menace d'une suspension plane



, comme l'a rappelé Mauricio Pochettino, lundi en conférence de presse. Il est même un peu plus large. "Le favori c'est toujours le champion en titre. Ils ont gagné six fois la C1, ce sont les favoris. Nous nous aspirons à remporter ce trophée. Cela ne me dérange pas, quoi qu'il arrive, si nous nous qualifions, ce sera quelque chose d'important pour le PSG d'être en demi-finale de Ligue des Champions", a estimé le technicien argentin.Avec son avantage obtenu lors du match aller gagné à l'Allianz Arena (2-3), le club francilien devrait souffrir face à l'équipe d'Hansi Flick. Toutefois, quelques joueurs devront faire preuve d'une vigilance accrue, notamment au moment de défendre.Si bien sûr, le PSG parvient à se qualifier pour la suite de la compétition. Le milieu de terrain italien est par ailleurs annoncé comme remplaçant par L'Equipe, lui qui avait été isolé du fait de son test positif au Covid-19, le 2 avril dernier, et avait manqué le match aller.: Jérôme Boateng, qui avait souffert comme rarement face à la vitesse de Kylian Mbappé en Allemagne, Lucas Hernandez, et Joshua Kimmich. Pour rappel, le compteur des cartons jaunes sera remis à zéro à partir des demi-finales de la compétition.