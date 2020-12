PSG-Basaksehir interrompu pour insulte raciste

La rencontre PSG - Istanbul Basaksehir comptant pour la 6e journée de la Ligue des Champions est interrompue ! Tous les joueurs ont quitté le terrain en raison d'une insulte raciste du 4e arbitre selon Achille Webo, membre du staff de la formation turque. Selon l'international camerounais, le 4e arbitre aurait utilisé comme terme "negro" (negru en roumain) pour qualifier un joueur sur le terrain. Webo, expulsé, a lancé à plusieurs reprises au 4e arbitre : "Why you say "negro" ? ("pourquoi dites-vous negro"). Rapidement, les joueurs des deux clubs, notamment Neymar, Mbappé et Demba Ba, ont demandé des explications au 4e arbitre et à l'arbitre central, en vain. Face à cette situation incroyable, les deux équipes ont décidé de quitter le terrain. La rencontre est pour le moment suspendue.