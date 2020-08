PSG : Angel Di Maria, une absence qui va se remarquer

Le Paris Saint-Germain n'aura pas toutes ses forces en présence au moment d'affronter l'Atalanta Bergame, ce mercredi (21h00), dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions, à Lisbonne au Portugal. Outre les incertitudes et notamment celle concernant Kylian Mbappé, plusieurs Parisiens savent déjà qu'ils ne seront pas au rendez-vous. C'est ainsi notamment le cas d'Angel Di Maria. Suspendu après avoir reçu un carton jaune lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund (2-0), le 11 mars dernier, l'Argentin ne pourra pas aider ses coéquipiers à rallier le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de clubs de football.

Di Maria, l'un des tous meilleurs passeurs décisifs Une véritable perte, puisque le joueur s'était montré extrêmement précieux depuis le début de cette campagne 2019-20. Outre ses deux buts marqués, le natif de Rosario a aussi et surtout délivré pas moins de quatre passes décisives, faisant ainsi de lui l'un des meilleurs dans cet exercice, depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. Joueur d'expérience, Angel Di Maria connaît parfaitement bien cette compétition pour l'avoir déjà remportée avec le Real Madrid, en 2014, où il avait d'ailleurs joué un rôle plus qu'important. Pour le remplacer pour cette édition, la meilleure option semble être celle de Pablo Sarabia (28 ans), qui prendrait alors l'aile droite.

Quel système pour Tuchel ? Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel optera pour un système en 4-4-2, mais sans un voire même deux de ses quatre fantastiques. Cette possibilité semble visiblement s'éloigner de plus en plus. A la place, le technicien allemand du club de la Capitale pourrait plutôt choisir le 4-3-3. Dans ce cas, l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund pourrait combler l'absence plus qu'importante d'Angel Di Maria, en faisant entrer, dans son schéma de départ, un autre milieu. Une décision qui dépendra également des autres joueurs susceptibles de devoir déclarer forfait. D'ici deux jours, les dés seront jetés et le demi-finaliste de la C1 sera alors connu.