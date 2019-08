PSG: Al-Khelaïfi dévoile l’objectif

Présent à Monaco pour assister au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, en plus de discuter du transfert de Neymar avec le Barça, Nasser Al-Khelaïfi est resté impassible au moment de voir le nom du Real Madrid apparaître.

Au final, le PSG affrontera le Real, Bruges et Galatasaray et le président parisien s’est montré confiant quant aux chances du club de la capitale. Tout en se voulant prudent quant à l’objectif final.

"On n'a jamais un tirage facile, mais c'est la Ligue des Champions ! Si on veut aller le plus loin, il faut être prêt. C'est un tournoi prestigieux et on fait tout pour être prêt pour tous les matchs. Le Real est un grand club, on a beaucoup de respect pour le Real. Mais on est aussi le Paris Saint-Germain. Il faudra bien se préparer pour ce match. L'objectif est d'aller le plus loin", a ainsi confie le dirigeant qatari au micro de RMC Sport.