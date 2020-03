Un 8e de finale retour de Ligue des Champions disputé dans un stade vide, ce n'est pas banal. Et cela permet surtout d'entendre les échanges des protagonistes. RMC, diffuseur du match entre Paris et Dortmund, a tout entendu. Et dévoile les conversations s'étant déroulées sur le terrain et autour. Avec un Marquinhos en mode guerrier. Le capitaine brésilien du PSG a passé la soirée à haranguer ses partenaires en français.

Marquinhos a donné de la voix

Mais la voix de "Marqui" n'a pas été la seule à résonner mercredi soir. Celles d'Edinson Cavani et Thilo Kehrer ont également pu être entendues dans l'enceinte vide du Parc des Princes. Les deux joueurs ont aussi prodigué des conseils à leurs collègues. En face, le banc de Dortmund s'est fait entendre. Les Allemands n'ont pas apprécié la décision de l'arbitre d'expulser Emre Can suite à son accrochage avec Neymar. Quid du staff parisien ? Thomas Tuchel a peu goûté la faute d'Hummels sur Cavani et a réclamé un rouge pour le défenseur des "Borussen".