"Nous améliorons nos résultats ainsi que notre football"



De l'espoir pour un retour prochain de Messi, l'importance de Di Maria soulignée

🎙️💬 M.Pochettino : "Demain ce sera un match difficile. Chaque match est différent, on veut toujours mieux faire ! @RBLeipzig est une équipe très physique qui va nous rendre les choses difficiles." #PSGlive pic.twitter.com/lla98GKU6R

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2021

Le PSG, vainqueur péniblement de Leipzig le 19 octobre dernier au Parc des Princes (3-2) retrouvera le club allemand, mercredi soir à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures). Un match qu'il faudra disputer sans Lionel Messi, auteur d'un doublé lors de la première opposition et touché par une gêne musculaire et un petit souci à un genou. En revanche, le club francilien récupérera Kylian Mbappé, absent face à Lille, après son infection ORL de la semaine passée ; et également Angel Di Maria, qui a purgé ses trois matchs de suspension (pour un geste dangereux sur Fernandinho lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions en mai dernier, ndlr)., a clamé le technicien argentin, arguant également une progression notable dans différents secteurs : "Le football veut des résultats rapides mais nous améliorons nos résultats ainsi que notre football sur le plan collectif et individuel".Concernant Lionel Messi, Pochettino n'a pas voulu se risquer à prédire un retour du sextuple Ballon d'Or face à Bordeaux, samedi à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1. "On espère que l'évolution sera bonne pour Lionel Messi et qu'il sera bientôt dans le groupe. Je ne peux pas en dire plus. Par rapport au match de Leipzig, on doit gagner. On a la responsabilité d'aller chercher la victoire. On doit chercher des résultats et un bon fonctionnement", a-t-il indiqué dans des propos relatés par RMC Sport.La présence d'Angel Di Maria, qui a purgé ses 3 matchs de suspension, devrait elle faire du bien à l'équipe, à en croire le natif de Murphy. "Les équipes ont besoin d'équilibre dans les différentes phases de jeu afin de trouver un bon fonctionnement", s'est avancé Pochettino.