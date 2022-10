OM - Tudor : "L'équipe est prête" pour défier Francfort

L'OM a l'occasion de concrétiser son ambition. En effet, alors qu'il se situe à la deuxième position du groupe D après 4 journées (à un point du leader, Tottenham), le club phocéen se qualifiera pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions dès mercredi en cas de succès à Francfort et de victoire des Spurs face au Sporting dans le même temps. "L'équipe est prête pour demain, pour faire un match sérieux comme on a fait sur les quatre derniers matchs de C1. Mes joueurs sont prêts et très concentrés", a prévenu le technicien croate, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Rongier : "Il faudra être forts dans les têtes"

Le niveau général du groupe a été valorisé par l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone, qui expérimente ses premiers matchs dans la reine des compétitions européennes. "C'est une poule intéressante, avec de beaux matchs. Ce n'est peut-être pas le top niveau de la Ligue des Champions, mais ce sont des belles confrontations", a analysé Igor Tudor, qui n'a forcément souhaité s'étendre sur les propos tenus par le père et agent de Gerson concernant un départ de l'OM "On va aller voir ailleurs", a-t-il assuré dans L'Equipe. "J’adore tous mes joueurs, j’aime tous mes joueurs. Je pense que tous mes joueurs sont forts et ont les qualités et les aptitudes pour jouer. (Gerson) est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix", a justifié le coach du club phocéen.



Défait lors du match aller face à l'actuel 4ème de Bundesliga (0-1), Marseille tentera surtout de maîtriser ses émotions, ce qui pourrait être crucial afin d'obtenir un bon résultat. "Demain, il faudra être forts dans les têtes. On sait que ça peut être très beau mais aussi que ça se passe mal si on ne fait pas ce qu'il faut. On garde la tête froide", a clamé Valentin Rongier, glissant que la confiance était toujours présente dans les rangs du club phocéen en dépit des trois défaites consécutives face à Ajaccio (1-2), au PSG (1-0) et contre Lens (0-1) en Ligue 1.