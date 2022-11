OM - Tudor : "C'est le match de l'année"

Une première depuis 11 ans ? L'OM cherchera à s'imposer mardi face à Tottenham (21 heures) afin de se qualifier en 8èmes de finale de la Ligue des Champions et réaliser du même coup une performance attendue depuis un moment par les fans de l'Orange Vélodrome. Dernier du groupe D avec 6 points, le club phocéen a la possibilité de terminer en tête de la poule en cas de succès et de nul entre le Sporting et Francfort. La motivation est évidemment importante au sein du club comme l'a confirmé dans un premier temps Alexis Sanchez. "On joue chez nous, à la maison, avec nos supporters. Je crois en mes coéquipiers", a prévenu l'attaquant star de la formation phocéenne, qui a valorisé son "expérience" comme un atout à apporter au groupe entraîné par Igor Tudor.

"Il ne faut rien rater, ne pas faire d'erreurs"

Le technicien croate, lui, n'a pas caché que ce serait "une récompense pour les joueurs" que d'atteindre le stade suivant dans la reine des compétitions européennes. Rappelant que l'OM était dans le chapeau 4 lors du tirage au sort en août dernier, le natif de Split a mis en avant la feuille de route à suivre pour ses joueurs avant d'aborder ce "match de l'année" contre des Spurs fragiles leaders du groupe. "Personne ne peut remporter des matchs qu'avec l'envie. Il ne faut rien rater, ne pas faire d'erreurs. C'est le match de l'année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des Champions", a-t-il clamé.



Antonio Conte, ancien coéquipier de Tudor à la Juve, ne sera pas là mardi soir en raison d'un carton rouge pris face au Sporting la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour le coach de l'OM ? "C'est bien, c'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas là. Mais ce sont les joueurs qui jouent, pas lui. Et il y aura son assistant, il saura les motiver", a anticipé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.