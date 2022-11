OM : Tudor avoue son "erreur" concernant Payet

Désireux de "tourner la page" après l'échec survenu face à Tottenham en Ligue des Champions, Igor Tudor a avoué une "erreur" de coaching survenue mardi soir à l'Orange Vélodrome. Selon lui, il aurait dû donner du temps de jeu à Dimitri Payet afin d'essayer de faire plier les Spurs. "Il y a une grande déception, une grande tristesse de la part des joueurs. Ils sont conscients d'avoir disputé une grande Ligue des Champions et n'ont pas obtenu ce qu'ils méritaient", a clamé le natif de Split dans des propos retranscrits par RMC, avant d'évoquer le cas brûlant de son numéro 10. "Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs."

"Si je suis à mon niveau, décisif, le coach n'est pas fou"



Dimanche, c'est l'OL de Laurent Blanc, fort de ses 2 victoires consécutives qui se présentera à l'Orange Vélodrome. Et Lyon semble être porté en haute estime par Tudor qui a évoqué "une équipe avec des grands joueurs, un nouvel entraîneur qui est en train de leur apporter beaucoup". Également présent en conférence de presse ce vendredi, Payet a mis en avant sa frustration assez logique concernant sa non-entrée en jeu mardi. "En tant que compétiteur, je veux et je travaille pour être sur le terrain tout le temps. Mais le coach fait des choix il faut les respecter", a-t-il admis, désireux de "faire en sorte chaque jour sur le terrain et quand il fait appel à moi de lui donner tort, de lui mettre des problèmes dans la tête".



Assurant être en bonne forme sur le plan physique malgré sa situation complexe, il a affirmé son ambition de pas lâcher l'affaire. "Ce n'est pas aujourd'hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Le coach est celui qui décide. Je ne vais pas aller voir les dirigeants pour leur demander pourquoi je ne joue pas. A la limite, je pourrais aller voir le coach, mais même pas. Je pense que si je suis à mon niveau, décisif, le coach n'est pas fou. Si tu fais gagner les matchs, il va forcément te mettre", a-t-il glissé. Le match "particulier" contre l'OL, lui, serait une belle occasion de rendre la soirée belle aux yeux des supporters "pour aider à digérer ce qu'il s'est passé mardi". L'OM, qui reste sur 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, serait bien inspiré de s'imposer.