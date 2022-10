En battant le Sporting Portugal (4-1), l'Olympique de Marseille a repris espoir dans sa mission de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais ce premier succès européen de la saison a été entaché par la sortie sur blessure de Jonathan Clauss.



Estimée à une dizaine de jours, l'indisponibilité du latéral droit marseillais pourrait finalement s'avérer plus courte. C'est en tout cas ce que laisse entendre Igor Tudor, l'entraîneur de l'équipe provençale, quand lui on a demandé des nouvelles de Mattéo Guendouzi.

Guendouzi également sur la touche

"Guendouzi n'était pas à l'entrainement, mais ce n'est pas quelque chose de grave, il a juste pris un coup. Comme pour Clauss, on devrait les récupérer pour le match contre le Sporting", a confié vendredi le technicien croate en conférence de presse, cité par Le Phocéen.



L'OM se déplacera à Lisbonne, le mercredi 12 lors de la quatrième journée de C1. Avant cela, les Olympiens accueilleront samedi après-midi l'AC Ajaccio (10e journée de Ligue 1).