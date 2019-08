OL: Tousart s’attend à du lourd

Placé dans le chapeau 3 en vue du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais peut s’attendre à un tirage compliqué.

Interrogé à l’issue de la défaite concédée à Montpellier (1-0), mardi, Lucas Tousart n’a pas manqué de le rappeler. "Je n’ai pas forcément de préférence. De toute manière, il y a que des grosses équipes, a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par France Bleu. On va regarder le tirage tous ensemble et on verra bien ce qui va se passer. Même si la Ligue des champions va arriver très vite, on est focus sur la Ligue 1. On a des matchs importants à disputer, dont un ce samedi (contre Bordeaux)."