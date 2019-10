OL-Sylvinho: "On a tout bien fait"

Soulagé par la prestation gagnante de l'Olympique lyonnais ce mercredi à Leipzig (0-2), l'entraîneur des Gones, Sylvinho, n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final.

Interrogé au sortir du terrain, le Brésilien s'est dit content de la prestation de ses joueurs au micro de RMC Sport: "C’est très important ce genre de victoires. Pour les supporters et pour nous. Je pense que l’on a tout bien fait. On a respecté ce match. Les joueurs ont réalisé une excellente performance. Parfois lorsqu’on joue bien, il faut savoir marquer et on l’a fait. Il faut aussi savoir souffrir."

Deuxième de son groupe, à égalité avec le Zénith, l'OL ira joué à Benfica le 23 octobre prochain.