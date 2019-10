OL: La compo probable à Benfica

Incapable de remporter le moindre match de Ligue 1 depuis deux mois, l’Olympique Lyonnais espère néanmoins frapper un nouveau gros coup en Ligue des champions. Vainqueur à Leipzig il y a trois semaines (0-2), l’OL enchaîne cette fois avec un déplacement à Benfica.

Buteur en Allemagne, Memphis Depay reste, selon L'Equipe, très incertain. Revenu blessé de la trêve internationale et forfait pour la première de Rudi Garcia face à Dijon, samedi, le Néerlandais retrouve certes le groupe lyonnais mais pourrait être trop juste pour démarrer, ce qui devrait, le cas échéant, profiter à Martin Terrier.

En défense, alors que Marcelo et Jason Denayer devraient être associés en charnière centrale et Youssouf Koné tenir le couloir gauche, Léo Dubois, lui aussi de retour de blessure, est également en balance avec Rafael. Enfin, en milieu de terrain, Thiago Mendes pourrait payer au prix fort ses piètres performances et laisser sa place à Jeff Reine-Adelaïde aux côtés de Lucas Tousart et Houssem Aouar.

Le onze probable: Lopes – Dubois ou Rafael, Marcelo, Denayer, Koné – Reine-Adélaïde, Tousart, Aouar – Cornet, Dembélé, Depay ou Terrier.