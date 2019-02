Jean-Michel Aulas, après le 0-0 mardi entre Lyon et le Barça, a livré une information de taille concernant l'éventuelle prolongation de Bruno Genesio (sur RMC Sport): "On a réuni le comité de gestion la semaine dernière, et on a choisi de prendre une décision fin mars. En fonction des résultats et de ce qu’on ressent... C'est quelqu’un que j’apprécie énormément, la confiance est grande. Rendez-vous le 31 mars."