OL-Dubois: "On a les qualités pour faire quelque chose là-bas"

Léo Dubois se dit globalement satisfait du 0-0 de Lyon face à Barcelone mardi, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport). Il pense déjà au retour: "En première période, on aurait pu faire mieux. Je pense qu’on a fait notre match. L’important, c’était de ne pas prendre de but. On garde toutes nos chances, c’est un bon résultat. Ça va être compliqué, mais on croit en nous. On a plutôt bien géré, même s’ils ont eu des occasions. Il va falloir se concentrer sur le match dans trois semaines. Il faudra provoquer notre chance et notre destin. On a les qualités pour faire quelque chose là-bas.”