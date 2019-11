OL: Depay, une première depuis 2002 !

S’il a dû sortir à la pause, mardi, face au Benfica, la faute à une douleur à la cuisse, Memphis Depay n’en a pas moins eu le temps d’inscrire un nouveau but en première période, contribuant ainsi à la victoire 3-1 des Lyonnais.

Un but qui lui permet de pouvoir se targuer d’avoir marqué à chacun de ses quatre premiers matches de Ligue des champions cette saison, après avoir déjà inscrit un but contre le Zénith Saint-Pétersbourg, à Leipzig puis Lisbonne. Une performance rare puisque cette saison, seuls Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski ont fait de même.

Memphis Depay n’est d’ailleurs que le deuxième joueur dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais à avoir signé un tel quatre à la suite après Sonny Anderson qui avait fait de même en 2002 en marquant successivement contre l’Ajax Amsterdam, Rosenborg et l’Inter Milan, deux fois.