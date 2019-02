Jason Denayer, sans doute le meilleur Lyonnais mardi lors du nul 0-0 face à Barcelone (huitièmes de finale aller de Ligue des champions), aurait aimé voir plus de personnalité chez ses coéquipiers, comme il l'a expliqué sur RMC Sport: "On devrait plus imposer notre jeu. Ballon au pied, on n'a pas assez montré qui on était ! C'est sûr que l'absence de Nabil Fekir a pesé... On a vu ce dont on était capables, on a eu les occasions mais on n'a pas concrétisé."