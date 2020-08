OL - Bayern Munich : Mateu Lahoz au sifflet

Mateu Lahoz arbitrera son 50eme match de Coupe d'Europe ce soir (dont 29 en C1), lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich à Lisbonne (21h). Âgé de 43 ans, l'Espagnol sera au sifflet pour la cinquième fois dans cette campagne européenne. Parmi ces rencontres dirigées, on compte celle entre Leipzig et l'OL, qui s'était soldée par une victoire des Gones en Allemagne (0-2), ou encore la défaite des Parisiens à Dortmund en huitième de finale aller (2-1). Mateu Lahoz a déjà distribué 19 avertissements durant cette saison de C1, pour aucune exclusion. Il a croisé la route des hommes de Jean-Michel Aulas à trois reprises par le passé, pour autant de victoires. Les Lyonnais auront sans doute à cœur de poursuivre cette bonne dynamique ce soir face au favori de la compétition, le Bayern Munich.