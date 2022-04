Nasser Al-Khelaïfi veut concurrencer le Super Bowl

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l’Association européenne des clubs (ECA), a suggéré que certains changements pourraient être mis en œuvre pour faire de la finale de la Ligue des Champions un spectacle plus important que le Super Bowl. Bien que la finale de la Ligue des Champions de 2021 ait attiré 700 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui est nettement plus que les 112 millions de téléspectateurs qui ont regardé le Super Bowl de 2022, Al-Khelaifi estime que l’événement phare de la NFL est plus grandiose que le plus grand match de football de clubs européens.

Faire mieux que le Super Bowl

« La finale devrait être plus grande. Je ne comprends pas comment le Super Bowl peut sembler plus grand que la finale de la Ligue des Champions », a déclaré Al-Khelaïfi au média américain The Athletic. « Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d’esprit, cette créativité et ce divertissement. C’est ce que j’ai suggéré : avoir une cérémonie d’ouverture de la Ligue des champions ; avoir un match le soir de l’ouverture où les gagnants affrontent une grande équipe. Ce n’est peut-être pas une bonne idée, mais au moins remettons en question le statu quo. Chaque match doit être un événement et un divertissement. »