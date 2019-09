Naples: Les (très) grandes ambitions d’Insigne

Resté à quai la saison dernière, devancé lors de la phase de groupes par le PSG et Liverpool, Naples peut raisonnablement croire en ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

S’ils retrouveront les Reds, les Napolitains ont également hérité de Genk et Salzbourg dans un groupe F a leur portée. Mais Lorenzo Insigne voit plus loin que les huitièmes de finale. Bien plus loin.

"J'espère que Naples pourra être la surprise de la Ligue des champions, mais en face ce seront des équipes solides et bien préparées. Vous affrontez de grands champions et c'est beaucoup plus difficile qu'en championnat, qui dure plus longtemps. L'important, c'est de ne penser qu'à nous et à notre parcours avec l'espoir d'aller aussi loin que possible. Mon rêve ? Atteindre la finale et la gagner", a-t-il ainsi confié dans une interview à Il Mattino.