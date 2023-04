Naples : Aurelio De Laurentiis en colère contre l'UEFA

Aurelio De Laurentiis est en colère et le président de Naples vise l'UEFA et le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, ce tirage au sort a offert un duel entre le Napoli et le Milan AC, deux pensionnaires de Serie A. Et le hasard du calendrier fait que les deux équipes vont se rencontrer trois fois en trois semaines, avec un premier duel ce week-end en championnat, avant deux matchs en C1. Forcément, le président de Naples aurait préféré affronter une autre équipe d'un autre pays et il l'a fait savoir dans des propos relayés par Tuttosport. De Laurentiis pourrait d'ailleurs encore être en colère en demi-finale car le Napoli, s'il vient à se qualifier, pourrait rencontrer soit le Benfica Lisbonne, soit ... l'Inter Milan !

De Laurentiis en colère

"Ce sont les problèmes d’une UEFA sans tête, car imaginez si nous avions aussi eu un quatrième match en Coupe d’Italie, cela aurait été ridicule. Comme c’est ridicule de jouer trois fois contre la même équipe. Si l’on joue une compétition européenne, on veut se mesurer aux meilleures équipes européennes. Ainsi, l’AC Milan aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne, Naples aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne", a balancé le président des Partenopei. De Laurentiis n'a pas hésité à dézinguer l'UEFA et cela risque de ne pas plaire à l'instance européenne.