Mönchengladbach - Rose : "City est dans une forme incroyable"

"Cette équipe est très forte dans l'art du contre-pressing"

Marco Rose dirigera le Borussia Dortmund la saison prochaine, mais c'est en tant qu'entraîneur du Borussia Mönchengladbach qu'il va officier jusqu'au terme de l'exercice actuel. Mercredi soir, le club allemand a été battu par Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions après des réalisations de Bernardo Silva et Gabriel Jesus (0-2). En conférence de presse, le technicien allemand a livré son sentiment sur la prestation de son équipe, selon lui dépassée par le niveau de City."C'était très difficile de se procurer des occasions.Je pense que City est dans une forme incroyable. Ils l'ont prouvé aujourd'hui (mercredi). Ils vous compliquent la tâche quand vous voulez construire et relancer de derrière. C'est une équipe qui presse et qui défend très bien. Ils vous laissent un peu d'espace, mais nous n'avons pas su en profiter", a expliqué le coach, très lucide.Rose a déploré le manque de justesse de son jeune effectif, qui a cadré son seul tir de la rencontre lors des derniers instants du match, grâce à Wolf. "Nous avons réalisé de bons mouvements offensifs, mais la dernière passe n'était pas assez précise., a-t-il indiqué. Le huitième de finale retour se déroulera le 16 mars prochain et Manchester City sera, logiquement, en position de force afin de rejoindre le stade des quarts de finale de la compétition.