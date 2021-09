Messi, des débuts raturés

La "Pulga" a retrouvé sa compétition chérie avec un nouveau maillot, mais celui-ci n'a pas transformé le joueur qui restait sur une saison 2020/21 loin de ses standards. Du déchet, un carton jaune et la barre transversale: le bilan du N.30 argentin n'a pas été à la hauteur des attentes suscitées par son arrivée en août dernier. Le spectacle Messi s'est terminé sans avoir vraiment commencé. Après le match, ce sont les joueurs de Bruges qui ont effectué un tour d'honneur, devant un public conquis.

Les échecs de l'Argentin en fin de match, alors que le PSG tentait d'accélerer pour obtenir la victoire, ont laissé un sentiment d'impuissance. La superstar a trouvé le gardien Simon Mignolet sur sa seule frappe cadrée du match (70e). En première période, son beau tir enroulé avait heurté le coin de la barre transversale de la cage belge (29e). Soit les seules occasions franches d'une équipe au rendement offensif décevant, au vu du talent de son trio magique Messi-Neymar-Kylian Mbappé.

Pour le spectacle, il fallait zapper sur l'autre match du groupe, entre Manchester City et le RB Leipzig, que les Anglais ont survolé (6-3). La formation entraînée par Pep Guardiola se rendra dans deux semaines au Parc des Princes, où Messi devra rendre une copie bien meilleure si le PSG ne veut pas vivre un automne compliqué pour se qualifier. Non loin d'Anvers, la ville des diamantaires, on sait pourtant apprécier un joyau: des applaudissements ont retenti au moment où le speaker a prononcé le nom de Messi, lors de la présentation des équipes.

Bruges allait donc être le théâtre de la première mondiale de la "MNM", au même titre qu'Amsterdam avait été celui de la "MSN" barcelonaise en C1, en 2014. Ce soir-là, Messi avait marqué un doublé (2-0) pour sceller son alliance avec Neymar et Luis Suarez qui, sept mois plus tard, aboutissait à la 5e Ligue des champions du club catalan. Le PSG rêve de réécrire la même histoire. Mais l'entame n'a pas été la même. La "Pulga" a effectué des débuts timides, au même titre que ses coéquipiers malmenés par des Flamands pas éblouis par les étoiles de l'effectif parisien.

Aligné à droite, alors que Mbappé occupait l'axe et Neymar l'aile gauche, l'Argentin ne s'est pas impliqué dans le jeu autant que les deux autres superstars. Il a bien lancé "Kyky" (23e) mais l'attaquant champion du monde a perdu son duel face à Simon Mignolet. Pour le reste, les défenseurs belges ont annihilé les rares tentatives de connexion entre Messi et ses coéquipiers, qui s'en sont remis à des exploits individuels pour répondre au collectif belge. Dans l'exercice, le sextuple Ballon d'Or est un génie, capable de renverser le cours d'un match en une touche de balle. Il a bien essayé, mais sa frappe enroulée de 25 mètres a fini sur la barre transversale de la cage flamande (29e).

La sortie sur blessure de Mbappé (51e) a resserré un peu plus le cadre sur Messi qui a évolué dans l'axe lors de la seconde période, derrière Neymar et Mauro Icardi. Son repositionnement dans l'entrejeu n'a pas eu l'effet attendu par l'entraîneur Mauricio Pochettino, à court de solutions. Il s'est créé une seule occasion, arrêtée par Mignolet (70e). Peu après, il a écopé d'un carton jaune pour une faute sur Mats Rits (72e).

