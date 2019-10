Matuidi est épatant !

Blaise Matuidi n’en finit plus de surprendre. Considéré comme une référence au poste de milieu relayeur depuis de nombreuses années, l’international tricolore montre également une polyvalence rare. Régulièrement utilisé au poste d’ailier gauche par Didier Deschamps chez les Bleus, avec le succès que l’on sait, l’ancien Parisien a également surpris son monde, samedi, en position d’arrière gauche.

Mattia De Sciglio et Danilo sur le flanc, la Juventus a également dû faire sans Alex Sandro, ce week-end, pour affronter la SPAL (2-0), le Brésilien, frappé par un deuil familial, ayant dû rentrer au pays. Et plutôt que de changer de système ou d’appeler un jeune de la réserve, Maurizio Sarri a en effet opté pour le couteau suisse toulousain. Avec, encore une fois, un succès évident.

"Matuidi m'a beaucoup plu" Maurizio Sarri

"Matuidi vaut de l'or. Un joueur comme ça, tu le veux toujours avec toi, même pour jouer latéral, là où tu n'aurais jamais pensé le voir", a ainsi salué le Corriere dello Sport. Interrogé à l’issue de la victoire décrochée par les Bianconeri, Maurizio Sarri n’a pas été moins élogieux. "Pour la première fois, nous avons donné une impression de sécurité en défense, où Matuidi m'a beaucoup plu, dans un rôle pourtant inédit pour lui", a ainsi expliqué le technicien italien.

Alex Sandro revenu du Brésil, Blaise Matuidi devrait néanmoins retrouver son poste au milieu de terrain au moment de recevoir le Bayer Leverkusen. Comme à son habitude, il veillera à compenser le peu de goût de Cristiano Ronaldo pour le travail défensif sans pour autant oublier d’apporter le surnombre en phase offensive. Dix jours avant de briller en défense, Blaise Matuidi avait d’ailleurs inscrit le deuxième but des champions d’Italie sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-2).

Massimiliano Allegri avait vu juste, l’automne dernier, quand il déclarait au sujet de son joueur: "Avoir Matuidi dans son effectif est une chance. Il a une qualité extraordinaire: il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot. Il l'a déjà prouvé très souvent puisque avec tous ses entraîneurs, il a toujours joué." Adrien Rabiot, essentiellement cantonné à un rôle de remplaçant, en sait quelque chose...

