Marquinhos et les erreurs du PSG

Malgré les trois buts d'avance du PSG après son succès au Camp Nou lors du match aller du huitième de finale de Ligue des champions qui l'oppose au FC Barcelone, Marquinhos reste concentré et veut surtout faire preuve de calme pour s'éviter toute désillusion inattendue. Pour cela, le capitaine parisien sait comment s'y prendre.

"A nous d'être intelligents et d'apprendre de nos erreurs, a-t-il déclaré sur RTL. Il faut juste que l'on garde notre sérénité. Après, ce sont les détails quotidiens, dans chaque entraînement, il faut mettre l'intensité et garder la concentration." Quant aux déconvenues passées, ce sont pour lui des "leçons que l'on peut garder pour la vie".

Pas notre journée

Lorsqu'il se remémore les précédents échecs (prématurés) du PSG en Ligue des champions, Marquinhos garde tout de même une certaine incompréhension : "C'était très difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'on était entré sur le terrain sans vouloir gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, pas voulu se battre. Ce n'est pas vrai (...) Mais des fois ça ne passe pas, des fois ce n'est pas notre journée et des fois, l'autre équipe est vraiment très, très bien et a plus de chance dans la soirée. C'est ça le foot."