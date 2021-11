Manchester United : Les premiers mots de Carrick avant Villarreal

💬 "It was a pleasure working with Ole, and I wish him all the very best," Carrick says.

"It's a privilege for me to be in this position and now the focus is on the next game. We're looking forward to the game tomorrow. We can't wait." ✊#MUFC | #UCL



« Ce sont des soirées qui nous testent »

», a d'emblée prévenu Michael Carrick. Jusque-là entraîneur adjoint des Red Devils, l'ancien milieu de terrain a été promu dimanche pour assurer l'intérim, suite au licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer. Avant un premier gros rendez-vous pour son équipe, l'Anglais a notamment évoqué ses débuts dans ce nouveau rôle. « C'était un jour plein d'émotion, pour moi et tout le monde au club, hier (dimanche). (...) J'ai travaillé pendant presque trois ans avec Ole et je le connaissais depuis bien plus longtemps.», a ainsi confié l'intéressé face à la presse, dans des propos repris par l'AFP, à la veille d'affronter Villarreal dans son antre ce mardi (18h45), lors d'un match important pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.« Évidemment que c'est un défi (de prendre les rênes de l'équipe avant un tel match, ndlr). C'est un match important pour nous, pour essayer de nous qualifier.Est-ce que ce sera un match, deux matchs, plus ? Je ne sais pas, mais ça ne m'encombre pas l'esprit, a également reconnu Carrick, jeté dans le grand et qui pourrait enchaîner avec Chelsea et Arsenal en Premier League si son intérim se poursuit. (...) C'est un match fantastique à jouer.J'ai travaillé longtemps avec Ole et nous avons des convictions communes. J'ai ma personnalité, mais ce sera (un jeu) similaire parce que c'est ce sur quoi on a travaillé si longtemps. J'ai clairement en tête ce que je veux faire et comment le faire et j'ai hâte de le voir sur le terrain. »