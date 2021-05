Manchester City, un objectif continental enfin rempli ?

Pour remporter la Ligue des Champion, dépenser sans compter sur le marché des transferts n'est pas suffisant. Manchester City l'a appris à ses dépens. Depuis son rachat en 2008, le club mancunien a recruté pour plus d'1,5 milliard d'euros. Un investissement colossal qui vient seulement d'être récompensé avec une première qualification pour une finale continentale.

Etant donné les moyens déployés depuis tant d'années, il n'y a qu'une victoire sur Chelsea ce samedi soir qui pourra effacer les nombreuses désillusions européennes qui ont rythmé les saisons précédentes. Soulever la coupe aux grandes oreilles serait alors la plus grande réussite d'un City Football Group qui s'est désormais installé sur les cinq continents. Un sacre à Porto ce samedi pourrait permettre à Manchester City de devenir le 23eme club différent à inscrire son nom au palmarès de la C1 et le premier à découvrir cet honneur depuis ... Chelsea en 2012.

Dans les années 1970, Manchester City et Chelsea avaient remporté la C2



Si les Blues ne font pas autant trembler l'Europe que certaines écuries historiques ou nouveaux riches émergents, ils ont su s'installer parmi les cadors du Vieux-Continent grâce à des investissements étrangers similaires à ceux qui ont boosté l'économie du football européen ces dernières années. A l'image de ce qui est arrivé à Manchester City, Chelsea est aussi entré dans une nouvelle dimension au début du siècle grâce à Roman Abramovitch.

Et les investissements de l'oligarque russe n'ont pas tout de suite été récompensés sur la scène européenne. Ce n'est qu'en 2012, après des éliminations en huitièmes (2006, 2010), quarts (2011), demies (2007, 2009) et même une défaite en finale (2008) que les ambitions européennes de Chelsea ont été couronnées de succès avec une victoire aux tirs au but sur le Bayern Munich. Un titre qui en a appelé deux autres en Ligue Europa avec des victoires en 2013 et 2019.

Suffisant pour se construire un palmarès européen plus important que son adversaire de ce samedi soir. Longtemps pourtant, ces deux clubs anglais qui s'étaient succédé au palmarès de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupes dans les années 1970 n'avaient que ce titre à leur actif sur la scène continental. Désormais, Chelsea a fait mieux et Manchester City espère voir ses efforts financiers être récompensés pour en faire autant et rattraper son retard.