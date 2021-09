Ce mardi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille Manchester City (21h). Avant ce premier choc du groupe A, dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions, chaque équipe jauge son adversaire. Défenseur mancunien, Aymeric Laporte a fait le point sur les chances de son club de réussir un bon coup lors de ce périlleux déplacement.



Au micro de Canal+, et dans la foulée du succès des Cityzens samedi face à Chelsea (0-1, 6eme journée de Premier League) l'international espagnol s'est voulu plutôt confiant, même si la prudence reste de mise. "Je pense qu'ils ont vu une très belle équipe de Manchester City qui produit un beau jeu. Ils (le PSG) peuvent penser qu'ils ont des atouts, mais nous aussi."

"Ça devrait le faire"

Pour Aymeric Laporte, les débats s'annoncent donc équilibrés et tous les scénarios semblent possibles : "Ce sont des joueurs, nous aussi on a nos talents, on a nos joueurs. (...) Après on les connait tous, ce sont de très grands joueurs, mais en jouant notre match je pense que ça devrait le faire. Après on ne sait jamais, au plus haut niveau, ça se joue à très peu de choses."