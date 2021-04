Manchester City : Guardiola fixe ses ambitions contre le PSG

Je suis incroyablement heureux pour ce club, pour ce président et pour les fans, tout le monde. C'est la deuxième fois en demi-finale donc ce n'est pas dans l'histoire dans ce club, mais on commence à la construire. Nous avons été géniaux sauf les 10 premières minutes où ils ont été bons. Je suis incroyablement heureux d'être en demi-finale, d'être l'une des quatre meilleures équipes d'Europe, d'être contre des équipes grandes et fortes et nous essaierons d'être bons", a-t-il expliqué. Il a assuré qu'il allait se pencher sur la façon de jouer de Neymar, Mbappé et compagnie en conférence de presse. "Bien sûr, nous en voulons plus. Nous allons jouer le PSG, finaliste l'an dernier contre le Bayern. Nous savons à quel point ils sont coriaces. Nous verrons comment ils fonctionnent. C'est un bon moment pour nous tous, en particulier les joueurs."

"Honestly, it is incredible what we have done!"



Man City manager Pep Guardiola says he will be celebrating with some good wine after his side secured their place in the #UCL semi finals



