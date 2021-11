Manchester City : Guardiola beau joueur avec Messi

Guardiola sur Messi : « Parfois quand il a le ballon, il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire »

— Manchester City (@ManCityFra) November 23, 2021

Mercredi soir à l’Etihad Stadium, c’est de nouveau l’heure des retrouvailles. Déjà adversaires en demi-finales la saison dernière, Manchester City et le Paris-SG ont rendez-vous en Angleterre à l’occasion du match retour des poules de l’exercice 2021-22 de la Ligue des Champions. La rencontre aller ? Pour ceux qui l’auraient oublié, le PSG, pourtant dominé et sauvé deux fois par la transversale, avait achevé la partie en vainqueur (2-0), le 28 septembre.Avec notamment des énormes Marco Verratti et Idrissa Gueye dans l’entrejeu, l’équipe parisienne avait damé le pion aux Cityzens grâce à des buts de Gueye et… Messi. L’attaquant argentin avait alors débloqué son compteur avec sa nouvelle formation, ralliée durant l’été après toute une à vie à Barcelone, sur une frappe magistrale du pied gauche à la 74eme minute. Mercredi, Messi va encore croiser son ancien entraîneur en Catalogne, Josep Guardiola.Un coach jamais avare de compliments à l’endroit de son ex-star. « C’est difficile parce que parfois quand il a le ballon, il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire, a ainsi commenté Guardiola à la veille du choc. Comment anticiper ça ? Qu’est-ce que je peux dire à mes joueurs ? Pareil pour Di Maria, Neymar, Mbappé. Ce sont des joueurs imprévisibles qui auraient leur place dans toutes les équipes. Ce sont des stars, des joueurs extraordinaires. Je suis ravi de voir qu'il joue encore à ce niveau et ce sera un plaisir de le retrouver sur un terrain de football. »C’est Guardiola qui avait installé Messi en faux numéro 9 à Barcelone. Une option que le technicien espagnol continue d’utiliser souvent aujourd’hui en n’alignant pas de véritable avant-centre aux avant-postes. « On n'a jamais joué avec un avant-centre qui attend systématiquement dans la surface. Gabriel Jesus peut le faire même s'il préfère jouer sur un côté, a souligné Guardiola. On a quand même toujours trois joueurs en attaque, même s'ils peuvent jouer plus bas. Quand un arrière gauche monte dans une position plus avancée, c'est un ailier ? Il y a beaucoup de mouvement sur le terrain, ça dépend des déplacements de l'adversaire. On met des noms sur la feuille de match, mais il y a de la liberté sur le terrain, c'est ce qu'on fait depuis six ans. » Mercredi, Jesus pourrait cependant démarrer dans l’axe et Raheem Sterling sur le côté droit, comme dimanche à Everton (3-0) où l’Anglais s’est montré à son avantage.