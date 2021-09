Le Paris Saint-Germain a disposé de Manchester City (2-0). Ce mardi au Parc des Princes, le club de la capitale française s'est offert le scalp du finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Le succès parisien s'est principalement construit au milieu de terrain avec un Idrissa Gueye et un Marco Verratti au sommet de leur art. Ce dernier a d'ailleurs tapé dans l’œil de Pep Guardiola.



"Verratti ? Je suis amoureux. C'est un joueur exceptionnel. Je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu." Un véritable plaidoyer de la part du stratège mancunien après la prestation de grande classe de l'Italien. De retour sur les terrains alors qu'il n'avait plus joué depuis le 5 septembre, "petit hibou" a tout de suite été dans le rythme face aux Skyblues.

Un maillon capital

Devant la surface parisienne, Verratti n'a jamais paniqué et a toujours ressorti la balle proprement. Son jeu dans les petits espaces a encore fait la différence et sans lui, Paris aurait sûrement connu de bien plus grandes difficultés. Ce mardi, si l'Italien a tapé dans l’œil de Guardiola, il a aussi été ovationné par son public, amoureux lui aussi.