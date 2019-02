Manchester City a de la ressource !

Ils sont favoris de la compétition selon les bookmakers. Devant le Real Madrid, triple tenant du titre, devant la Juve, le Barça, le PSG ou Liverpool… Contestés par ces derniers Reds à l’échelle de leur royaume, les Citizens de Manchester n’en demeurent pas moins impressionnants sur la scène continentale, dotés de l’envergure enfin d’un potentiel champion d’Europe. Il est vrai que l’armada de Pep Guardiola a bien des atouts à faire valoir… Offensivement s’entend.

Sur ses arrières, le géant d’Angleterre a encore parfois des allures de colosse aux pieds d’argile. Passée l’ouverture du score d’Agüero, sur un caviar de Bernardo Silva et après une mésentente entre Fahrmann et Salif Sané (0-1, 18e), les Skyblues ainsi ont été punis pour leur indiscipline, deux fois coup sur coup, en pleine surface. C’est d’abord une main d’Otamendi validée par la VAR qui a permis à Bentaleb de remettre les pendules à l’heure (1-1, 37e). Puis sept minutes plus tard, un tirage de maillot de Fernandinho sur Salif Sané a offert au même Bentaleb un beau doublé sur penalty (2-1, 44e). Pour une affaire d’autant plus mal embarquée côté anglais qu’Otamendi, en seconde période, voyait rouge après un tacle à retardement sur Burgstaller (68e).

Laissé sur le banc jusqu’alors face à son club formateur, Leroy Sané était lancé dans la bataille dans ce contexte pour le moins défavorable, le dernier quart d’heure bien entamé (78e). Le temps de prendre ses repères, l’intéressé expédiait un coup franc somptueux dans la cage adverse pour égaliser, prenant bien soin de ne pas célébrer son coup de canon (2-2, 85e). Et tandis que Schalke 04 attendait le coup de sifflet final la peur au ventre, incapable de profiter de sa supériorité numérique face à la fougue adverse, Sterling surgissait dans le dos d’Oczipka pour s’en aller battre Fahrmann d’un coup de patte ajusté (2-3, 90e). Un ultime but qui permet aux Citizens de prendre une belle option sur la qualification pour les quarts, avant le retour dans trois semaines à l’Etihad.