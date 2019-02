Man Utd: Martial et Pogba bien présents contre Paris

Il n'y a pas de surprise dans le onze concocté par Ole Gunnar Solskjaer mardi soir. Manchester United, qui reçoit Paris dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (21 heures), présente son 4-3-3 habituel avec le trio Jesse Lingard - Marcus Rashford - Anthony Martial aux avant-postes et bien sûr Paul Pogba dans l'entrejeu.

L'entraîneur norvégien des Red Devils a décidé de laisser Juan Mata, Alexis Sanchez et autre Romelu Lukaku sur le banc, lui qui est par ailleurs privé d'Antonio Valencia, Marcos Rojo et Matteo Darmian, blessés.

Le onze mancunien: De Gea - Young (cap.), Lindelöf, Bailly, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial.

Here's how the Reds line up...



Follow the match in the #MUFC Official App: https://t.co/5Ab1IkVQX3 pic.twitter.com/BcF6uMxvMI