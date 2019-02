Man Utd-Lukaku: "C'est le bon moment pour impressionner le monde"

Il ne sera a priori pas titulaire ce mardi soir, mais Romelu Lukaku nourrit de grandes ambitions pour le choc prévu entre son équipe de Manchester United et le PSG en Ligue des champions.

"Nous allons jouer contre l'une des meilleurs équipes d'Europe et ce sera un vrai challenge, parce que le PSG veut remporter cette compétition, c'est le cas depuis quelques années, a déclaré le buteur belge sur le site internet de MUFC. Mais nous avons la même ambition. Ce sera une rencontre agréable à vivre pour le spectateur neutre, et pour nous, ce sera une belle occasion de voir où nous en sommes. Nous sommes prêts à relever ce défi."

L'ancien avant-centre d'Everton, qui a perdu sa place au profit de Marcus Rashford depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer, espère que les Red Devils livreront une grande prestation: "Je pense que c'est le bon moment pour nous d'impressionner le monde entier par la manière dont on joue. On appelle Old Trafford le 'Théâtre des Rêves' pour une bonne raison !"