Man Utd-De Gea: "Ce sont eux les favoris"

A deux jours du 8e de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, David de Gea, portier des Red Devils, a livré son sentiment sur ce choc européen.

Au micro de Telefoot, l'Espagnol a d'abord parlé du match en lui-même et du PSG: "Ce sera un huitième de finale très intense, un grand match à jouer contre une équipe qui a des individualités exceptionnelles. Ce sont eux les favoris, mais on est très motivés à l'idée de gagner." Puis il a évoqué le cas de Neymar, blessé et absent côté parisien: "Ça me fait de la peine qu'il ne soit pas là, qu'un tel joueur ne puisse pas jouer cette rencontre. C'est dommage pour lui et pour le public qui veut du spectacle."

Pour conclure, le Mancunien a dit ce qu'il pensait des chances de son équipe: "On a une équipe pour gagner quelque chose, avec des joueurs jeunes, mais qui ont beaucoup de talent et d'expérience, à l'image de Paul (Pogba). On se battra pour aller jusqu'en finale, mais il faut d'abord éliminer le PSG. Après, on verra."