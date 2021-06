Comme c’est souvent lors des grands rendez-vous européens, Pep Guardiola a tenté un coup de poker face à Chelsea en finale de la dernière Ligue des Champions mais cela n’a pas marché. Le coach catalan a choisi de jouer sans sentinelle pour la première fois de l’exercice et ça lui fut fatal.



Pour cette inspiration, qui n’en était donc pas vraiment une, le manager de Manchester City s’est fait taillé tous azimuts. Certains, l’ont même désigné comme le principal responsable de la défaite de son équipe face aux Blues, à l’instar de l’ancien Ballon d’Or Lothar Matthaus.

« Quand il a raison, personne ne dit rien »

A l’extérieur, l’entraineur espagnol a donc vu sa cote baisser dernièrement. En revanche, dans son club, il garde toujours l’estime de ses joueurs. Kyle Walker, le défenseur, l’a assuré dans une interview à Daily Mail. "Écoutez, les gens peuvent parler. J'ai vu certaines choses ou mes amis m'ont envoyé un texto sur la tactique, le personnel, ceci, cela et autre, a-t-il souligné. C'est un match de football, c'est 95 minutes et tout peut arriver. Évidemment, nous voulions que le résultat aille dans notre sens, mais le manager choisit toujours ce qu’il pense être le mieux pour aller chercher un résultat. Quand il a raison, personne ne dit rien et quand il se trompe - ou quand les gens pensent qu'il a tort – alors on remet en question ses choix ».



Guardiola compte deux triomphes en C1, mais le dernier remonte à 2011. Et il n’a pas toujours pas remporté cette compétition ailleurs qu’à Barcelone et sans le génie de Lionel Messi.