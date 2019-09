Man City: Mendy dans le groupe pour Donetsk

Manchester City a communiqué son groupe de 21 joueurs qui fera le déplacement à Kiev pour affronter le Shakhtar Donetsk pour la première journée des phases de poules de la Ligue des champions.

On notera la présence de Benjamin Mendy. Le champion du monde français, qui n'a plus joué depuis le mois d'avril, n’était pas du déplacement à Norwich samedi, terminé par une défaite des Citizens (3-2).

On the plane to Ukraine!



Our 21-man squad for the #UCL clash against Shakhtar Donetsk



#ManCity pic.twitter.com/NSRZ1leQ0O