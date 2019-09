Man City: Guardiola "heureux" pour Mendy

Après Aymeric Laporte, touché à un genou et qui va être éloigné des terrains pendant quatre mois, Pep Guardiola a perdu un autre défenseur central, John Stones, victime d’une blessure musculaire et dont la durée d’absence est estimée à un mois.

Si l’entraîneur de Manchester City ne dispose que de Nicolas Otamendi à ce poste pour le déplacement sur la pelouse du Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des champions, il devrait pouvoir désormais compter sur Benjamin Mendy, qui n’a plus joué depuis avril et effectue enfin son retour dans le groupe.

"Je suis tellement heureux qu’il soit de retour, il a perdu beaucoup de temps. Il a travaillé dur pour revenir. C’est un joueur important pour nous, la saison est longue et on a besoin de plus de joueurs. Je suis heureux pour lui", a commenté le technicien catalan en conférence de presse.