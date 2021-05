Mahrez a un compte à régler avec Kanté

N'Golo Kanté contre Riyad Mahrez. Un duel au sommet en finale de la Ligue des Champions. Les deux hommes, vainqueurs de la Premier League en 2016 avec les Foxes, se retrouveront bientôt face à face à Porto pour tenter de soulever le trophée suprême en club. L'occasion de solder de vieux comptes. "On a vécu mon premier titre ensemble avec une équipe pas programmée pour gagner, ça gardera toujours une saveur particulière (...) N'Golo c'est un ami et il vaut mieux l'avoir dans son camp. On aura le temps de se chauffer au téléphone (...) Ce sera un match très disputé", promet l'ailier des Fennecs.

Mahrez répond aux rumeurs



S'il promet de répondre à Kanté au téléphone, l'international algérien répond déjà aux rumeurs de départ le concernant. Une réponse négative pour un élément sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. "Honnêtement je me sens très bien ici, je n'ai aucune envie d'aller voir ailleurs et c'est là que j'ai envie d'être". De quoi tuer certaines rumeurs dans l’œuf.