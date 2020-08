Lyon : Cornet incertain pour Lisbonne ?

L'Olympique Lyonnais n'est pas sorti indemne de son huitième de finale retour de Ligue des Champions disputé sur la pelouse de la Juventus Turin, ce vendredi. En effet, Maxwel Cornet est incertain pour le Final 8 de Lisbonne au Portugal, avec le quart de finale contre Manchester City (samedi 15 août, 21h00), pour commencer. D'ailleurs, lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Rudi Garcia paraissait même particulièrement inquiet à son sujet. En effet, l'attaquant (ou ailier) international ivoirien, aujourd'hui âgé de 23 ans, souffrirait d'un problème musculaire. En ce moment, le natif de Bregbo est souvent utilisé, par son coach, au poste d'arrière gauche. Le 31 juillet dernier, à l'occasion de la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, perdue contre le Paris Saint-Germain, au terme de la séance de tirs au but (0-0, 6-5 tab), l'ancien pensionnaire du FC Metz n'a clairement pas ménagé ses efforts, et ce pendant l'intégralité des 120 minutes de jeu.

Inquiétude également pour Denayer ?

Ce vendredi, pendant cette fois 90 minutes supplémentaires, Maxwel Cornet a ainsi récidivé. C'est pourquoi, il pourrait bel et bien devoir souffler, bien malgré lui d'ailleurs. Toutefois, Cornet n'est pas le seul joueur à risquer de manquer ce grand rendez-vous contre les Citizens. En défense centrale, l'international belge Jason Denayer, aujourd'hui âgé de 25 ans, pourrait également devoir renoncer à cette rencontre ô combien importante pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Ce vendredi, à la 61eme minute de jeu, l'ancien joueur de Manchester City justement, a été le premier à quitter ses partenaires, remplacé alors par Joachim Andersen. En sortant, Denayer a même semblé boiter. En attendant, le groupe est actuellement au repos, et ce pendant tout le week-end, en attendant la suite des événements.