L'Espagne affrontera le Portugal, la Suisse et la République tchèque à deux reprises entre le 2 et le 12 juin. Lors de sa conférence de presse, le sélectionneur espagnol Enrique a parlé de l'attaquant du Real Madrid, Marco Asensio, qui a eu du mal à trouver sa forme sous la direction de Carlo Ancelotti cette saison. "J'ai vu ce que j'ai toujours vu. Il est vrai que dans son équipe, il n'est pas trop performant mais ce qu'il fait ici avec nous est plus important", a-t-il déclaré. "Il pourrait être le premier à être surpris. Ne nous leurrons pas, il y a des absences à son poste, mais cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Les opportunités sont là pour être saisies."

Luis Enrique a sa petite idée

Alors que les campagnes nationales touchent à leur fin, toute l'attention se tourne vers la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, samedi soir à Paris. Lorsqu'on lui a demandé qui il souhaitait voir gagner le tournoi, l'entraîneur a donné une réponse diplomatique. "Aucune réponse que je donne ne va plaire à tout le monde, et j'aime plaire à tout le monde. Mais comme j'aime être juste, si quelqu'un mérite de gagner cette Ligue des Champions, c'est le Real Madrid", a-t-il déclaré.